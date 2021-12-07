مبادرة إنسانيّة طلابيّة في عكّار

أقام طلاب الشهادة الثانوية العامّة في ثانوية عكار العتيقة الرسميّة بفرعيها الآداب و الإنسانيات و الإجتماع الإقتصاد بمبادرة إنسانيّة إذ عمدوا على دفع مبلغ مالي بقيمة ٧٩٠ ألف ليرة لبنانية لصيدلية "البستان" في البلدة بحضور مديرها "شحادة حسن"و تأتي تلكَ ، بمساعدة العائلات الفقيرة من خلال تسديد الديون لديهم في ظلّ الوضع الإقتصادي و إرتفاع سعر صرف الدولار و رفع الدعم عن الدواء.