لبنان

مبادرة إنسانيّة طلابيّة في عكّار

Lebanon 24
07-12-2021 | 13:01
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أقام طلاب الشهادة الثانوية العامّة في ثانوية عكار العتيقة الرسميّة بفرعيها الآداب و الإنسانيات و الإجتماع الإقتصاد بمبادرة إنسانيّة إذ عمدوا على دفع مبلغ مالي بقيمة ٧٩٠ ألف ليرة لبنانية لصيدلية "البستان" في البلدة بحضور مديرها "شحادة حسن"

و تأتي تلكَ ، بمساعدة العائلات الفقيرة من خلال تسديد الديون لديهم في ظلّ الوضع الإقتصادي و إرتفاع سعر صرف الدولار و رفع الدعم عن الدواء.
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