وسط أجواء عامرة.. إضاءة شجرة الميلاد في جبيل





أضاءت بلدية جبيل شجرة ومغارة الميلاد وزينة العيد في الشارع الروماني وسط المدينة تحت شعار "إيد بإيد منحتفل بالعيد "، خلال احتفال شارك فيه وزير السياحة وليد نصار، عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية المنصف خالد صدقة ممثلا رئيس الاتحاد فادي مرتينوس، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المدينة، رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق، رئيس اقليم جبيل الكتائبي رستم صعيبي، عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات" شربل أبي عقل ومنسق القضاء هادي مرهج، ياسمينا باسيل ممثلة رئيس مجلس الادارة المدير العام لكهرباء جبيل المهندس ايلي باسيل، رئيس مهرجانات بيبلوس الدولية المحامي رفاييل صفير، رئيس مكتب أمن الدولة المقدم ربيع الياس، رئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني شكيب غانم، رئيسة إقليم جبيل في رابطة كاريتاس لبنان ألكسندرا عون، رئيسة مركز الصليب الأحمر رندا كلاب، رؤساء الاديرة والجمعيات وفاعليات وحشد من أبناء قضاء جبيل.

وبعد ترانيم دينية من وحي المناسبة للمرنمة كارلا ابي رميا والنشيد الوطني، ترأس المطران عون رتبة تبريك المغارة، ثم ألقى زعرور كلمة أشار فيها إلى أن "الميلاد هذه السنة يضيء الأمل والرجاء في القلوب"، مؤكدا أن "اللبنانيين، وخصوصا أبناء جبيل شعب يرفض أن يموت شاء من شاء وأبى من أبى".

وبعدها، تحدث نصار فقال: "إن شعار إيد بإيد يجب أن يكون شعاراً للمحبة بين بعضنا البعض، فجبيل لا ولن تموت ولن تطفئ أنوارها. منذ أسبوعين، أطلقنا شعار هدنة يا شباب، لكي يمر هذا الشهر المبارك بمحبة وأمل، إذ لم يعد لدينا خلاص في هذا الوطن، إلا بمحبة بعضنا والتفاهم والتحاور".



واعلن أنه "والنائب الحواط يشرفان قضاء جبيل ومدينتها"، وقال: "هذه المدينة أكبر منا بكثير، وتستأهل أن نعطيها أكثر مما أعطيت في السابق. وإني آمل أن نكون يدا بيد مع راعي الأبرشية وبركته لنستطيع أن نعطي أكثر إلى جبيل وكل لبنان".



وتمنى "أن تحمل ولادة المسيح ولادة جديدة للبنان وجميع اللبنانيين"، مهنئا "كل اللبنانيين، لا سيما أبناء جبيل بالعيد".

وكانت هناك كلمات للحواط وعون، وفي الختام تمت إضاءة الشجرة، وأطلقت المفرقعات النارية.



وبعد ذلك، جال الجميع في أرجاء السوق التجارية، واطلعوا على الحركة السياحية والتجارية فيها.