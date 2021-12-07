توقيف شخص في منطقة صحراء الشويفات.. وهذا ما ضبط بحوزته

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:‏بتاريخ 7 / 12 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات ‏المواطن (ج.ا)، لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة المذكورة، وضبطت ‏بحوزته كمية كبيرة منها، ومسدساً حربياً اضافة الى مبلغ من المال.‏سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏