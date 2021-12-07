لبنان

تطورات جديدة.. هذه آخر معطيات قضية اختطاف شقيق النائب حماده في الهرمل

Lebanon 24
07-12-2021 | 13:59
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أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" بأنّ خاطفي السيد وسيم حمادة، شقيق النائب إيهاب حمادة، أطلقوا سراحه بعد اختطافه مساء اليوم قرب منزله في حيّ المعالي - الهرمل.
 
ووفقاً للوكالة، فإنّ حمادة أدخل إلى مستشفى البتول في الهرمل بعدما أصيب بطلق ناري في دمه عندما حاول الإفلات من خاطفيه.
 
إلى ذلك، علم "لبنان24" أنّ "حزب الله تسلّم وسيم حمادة، والهيئة الصحية الإسلامية ستنقله إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج نظراً لإصابته بطلق ناري في قدمه أثناء محاولته الإفلات من خاطفيه. 
 
يُشار إلى أن الخاطفين هم من آل "ح.ح."، وقد دفعت فعلتهم مسلحين آخرين إلى إطلاق النار على منزل "ف.ح.ح." في الهرمل. 
 
وذكرت "الوطنية للإعلام" أن زوجة الأخير أصيبت بقديمها جراء إطلاق النار الذي طال المنزل، ونُقلت إلى مستشفى البتول في الهرمل. 
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