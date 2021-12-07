شبانٌ يقتحمون شركة الكهرباء في القبيات.. و"التيار" يعود إلى البيرة

دخل شبانٌ من بلدة البيرة، مساء اليوم، إلى شركة الكهرباء في بلدة القبيات، وعمدوا إلى إعادة الكهرباء إلى أرجاء البلدة بعد انقطاعها لوقتٍ طويل.