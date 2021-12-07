لبنان

شبانٌ يقتحمون شركة الكهرباء في القبيات.. و"التيار" يعود إلى البيرة

Lebanon 24
07-12-2021 | 14:34
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دخل شبانٌ من بلدة البيرة، مساء اليوم، إلى شركة الكهرباء في بلدة القبيات، وعمدوا إلى إعادة الكهرباء إلى أرجاء البلدة بعد انقطاعها لوقتٍ طويل.
 
 
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الكهرباء

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