لبنان

إخماد حريق داخل بؤرة لتجمع قطع السيارات المستعملة في زحلة

Lebanon 24
07-12-2021 | 16:46
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، حريقاً شب داخل بؤرة لتجميع قطع السيارات المستعملة في المدينة الصناعية - زحلة، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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