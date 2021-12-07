مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
على وقع لا كابيتال ولا كونترول انعقدت الجلسة التشريعية في قصر الاونسكو برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري..لكن أولى ثمار جلسة كانت إعادة إقرارالبرلمان صيغة الدفع بالدولار للبطاقة التمويلية فسارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الإعلان أن المساعدات ستدفع دولاريا", والوفر المحقق في الهبة الدولية سيكون بالحد الادنى سبعة ملايين دولار وسنرفع عدد العائلات المستفيدة...
إنما الأهم هو ما أشاعه ميقاتي عن احتمال استخدام 80 مليون دولار من "حقوق السحب الخاصة المعروفة بال sdr" على مدى شهرين لتنفيذ مشاريع محددة وبعدها يستكمل البنك الدولي التمويل..وهنا أفلت الرئيس بري غمزته بقوله:"فلنمول منها مصانع كهربا حيث الهدر الأكبر, وعندها نوفر أموالا" طائلة"..
في أي حال اذا كانت الاهتمامات الاجتماعية والاعلامية والسياسية باتت تتعاطى على أساس الاعتياد المجتمعي العام على توسل الإعانات في ظل العيشة المذلة وكأنها طويلة الأمد إلا أن الملفات الداخلية على تنوعها والخارجية على دقتها تضع بديهيا" جميع المسؤولين المعنيين مباشرة بالناس والبلد، ومن دون استثناء أمام واجباتهم ومسؤولياتهم وقبل ذلك أمام ضمائرهم إن وجدت من أجل إخراج اللبنانيين من هذا الدرك وعلى الأقل معاودة جلسات مجلس الوزراء، علما"أن السبب الأول لعدم انعقادها لا يزال موجودا"بفعل عدم تبلور حل حتى الآن لقضية القاضي العدلي طارق البيطار وتحقيقات انفجار المرفأ...
واليوم لفت ما قاله رئيس الجمهورية العماد عون خلال لقائه نقيب المحامين الجديد ناضر كسبار مع أعضاء مجلس النقابة:"إن القضاء في لبنان ليس بخير وعلى الجميع العمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة وشدد على القضاة والمحامين أن يكونوا سدا منيعا في وجه الفساد والتدخلات السياسية,التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها".
في الغضون وإذ ينظر الى المبادرة الفرنسية-السعودية حيال لبنان كبارقة أمل للبنان في حال تم تثميرها في حدود مجالاتها ومتابعة" للبيان السعودي-الفرنسي ذي الصلة كان تأكيد من قصر بعبدا للسفيرة الفرنسية بعد لقائها الرئيس أن السعودية أبدت التزامها مساعدة لبنان الذي عليه ان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات...مصادر وزارية اكدت لتلفزيون لبنان أن مساع جدية تبذل بين كبارالمعنيين لتلقف النتيجة الايجابية التي افضت اليها زيارة ماكرون إلى السعودية موضحة"بالتوازي أن الاتصالات جادة ومستمرة من أجل الوصول بهذه الأجواء,إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء عبر حل يرتقب أن تتم بلورته "لا يمس هيبة القضاء وينطلق من مبدأ فصل السلطات" فيأتي "الحل من دون الإذعان لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار ومع إسناد ما يخص النواب والوزراء والرؤساء في موضوع التحقيقات الى هيأة خاصة.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"
لا صوت يعلو فوق مطرقة التشريع ... اليوم كانت جلسة نيابية عامة دسمة من حيث جدول الأعمال المتخم بالبنود الحيوية التي تحاكي هموم الناس وحاجاتهم ومطالبهم في حمأة الأزمات المعيشية والإقتصادية والإجتماعية المستفحلة.
فهل ثمة أهم من المساعدات الإجتماعية والبطاقة التمويلية.
(أوليس) الدولار الطالبي حاجة ملحة لطلاب لبنان الذين ينهلون علومهم في الخارج.
ثم ألا تعد الوكالة الوطنية للدواء إنجازا إصلاحيا بامتياز.
وعلى المقياس نفسه تقاس سائر القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
بشهادة الحاضرين في قاعة المناقشات البرلمانية في الأونيسكو ومن هم خارجها كانت الجلسة النيابية تشريعية بامتياز بحيث خلت من السجالات السياسية فحلت محلها مداخلات تقنية وقانونية بقيادة الرئيس نبيه بري.
في الجلسة إسترعت الإنتباه سلسلة مواقف للرئيس بري أبرزها ما اعتبر فيها أن دوامة الدولار الطالبي جرصة من أكبر الجرصات إذ اتخذنا بشأنها قرارات عدة لكنها لم تنفذ وقد تم اليوم إقرار تشريع يلزم المصارف بصرف الدولار الطالبي بألف وخمسمئة ليرة.
وفي مواقف رئيس المجلس أيضا أن أكبر مكان للإهدار هو الكهرباء.
أما في موضوع المساعدات الإجتماعية والبطاقة التمويلية فبرز تحفظ نواب كتلة التنمية والتحرير عن اعتماد منصة (IMPACT) معتبرة أن ثمة فضيحة إدارية تكمن في استقبال التفتيش المركزي الهبات وإدارتها وتوزيعها فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية.
الحصاد التشريعي إذا كان وافرا والكرة الآن في ملعب الحكومة التي عليها الإلتزام بتطبيق القوانين التي أقرت وإصدار المراسيم التطبيقية لها.
في ملف التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وبينما كان المشرعون يقرون مشاريع واقتراحات القوانين كانت بعثة الصندوق تباشر جولتها على المسؤولين اللبنانيين مبدية إستعداد الصندوق للإستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية الراهنة.
في السياسة كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للسعودية أنه سيتصل بنظيره اللبناني ميشال عون فور عودته إلى باريس.
وبعد مضي أيام على عودته لم يعلن عن أي إتصال بهذا الشأن لكن رئيس الجمهورية أطلع اليوم من السفيرة الفرنسية على أجواء زيارة ماكرون.
السفيرة (آن غريو) صرحت في قصر بعبدا بأن السعودية أبدت التزامها مساعدة لبنان الذي عليه أن يثبت صدقيته في إلتزامه الإصلاحات.