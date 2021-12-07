17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قاطيشا ل"الأنباء" الكويتية: عبد اللهيان لا يعرف تاريخ لبنان
Lebanon 24
07-12-2021
|
17:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" العميد الركن المتقاعد النائب وهبة قاطيشا ان "كلام وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان للمجتمع الدولي، بأن لبنان لإيران، دليل قاطع لا لبس فيه على أن الاتصال الهاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء، وبين رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي تحت عنوان "فتح صفحة جديدة"، شكل صفعة قوية لطهران، فأتت ردود فعلها خبط عشواء وعلى غير بصيرة"، معتبرا بالتالي ان "عبد اللهيان لا يعرف تاريخ لبنان، ويجهل مدى تمسّك شعبه بهويته اللبنانية، وبانتمائه الى العائلة العربية، ويتعامل مع شعوب المنطقة العربية بمثل ما يتعامل مع الناس في ايران على انهم أرقام تابعة وليسوا مواطنين احرارا".
ولفت قاطيشا في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن "المنهجية الإيرانية نفسها يديرها في لبنان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ويسهر ليس فقط على إخضاع الحكومات والمؤسسات الدستورية لإمرته وتوجيهاته، انما أيضا على تحويل القضاء في لبنان من مؤسسة عدلية مستقلة الى قضاء غب الطلب والرغبات، وما كان ينقص هذا الشذوذ عن القاعدتين اللبنانية والعربية، سوى التحاق الفريق البرتقالي بركب الممانعة، لتكتمل حلقة الفلتان السياسي والأمني والاقتصادي تمهيدا لإبعاد لبنان عن محوره العربي، لكن ما فات عبد اللهيان وصبيته في لبنان، انه مهما اشتد الخناق الإيراني على اللبنانيين، فإن بيروت كانت وستبقى واجهة العواصم العربية، شاءت قيادات اللهيان في طهران وصواريخ ميليشياتها في لبنان، ام أبت".
(الأنباء الكويتية)
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر دهاء وذكاء.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر دهاء وذكاء.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-07
07/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تتفق مع بعضها إطلاقاً.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
أبراج لا تتفق مع بعضها إطلاقاً.. تعرفوا إليها
04:52 | 2021-12-07
07/12/2021 04:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... بيان هام من الـ "OMT" (صورة)
Lebanon 24
الى اللبنانيين... بيان هام من الـ "OMT" (صورة)
09:34 | 2021-12-07
07/12/2021 09:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تهدّد اللبنانيين.. وقائع تكشفُ خطراً يطال الجميع!
Lebanon 24
كارثة تهدّد اللبنانيين.. وقائع تكشفُ خطراً يطال الجميع!
13:16 | 2021-12-07
07/12/2021 01:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف ليرة "بالية" في السوق.. هذا ما يفعله المواطنون بها
Lebanon 24
100 ألف ليرة "بالية" في السوق.. هذا ما يفعله المواطنون بها
11:33 | 2021-12-07
07/12/2021 11:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:45 | 2021-12-07
زيارة غريو لعون سبقت إتصال ماكرون
17:40 | 2021-12-07
لا جلسات لمجلس الوزراء قريباً
17:26 | 2021-12-07
"الإصرار والتأكيد" غلب على المشهد التشريعي أمس
17:20 | 2021-12-07
القضاء ينتصر للبيطار ويدعمه لكشف الحقيقة
17:01 | 2021-12-07
مقدمات النشرات المسائية
16:46 | 2021-12-07
إخماد حريق داخل بؤرة لتجمع قطع السيارات المستعملة في زحلة
فيديو
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
00:13 | 2021-12-07
08/12/2021 04:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
22:57 | 2021-12-06
08/12/2021 04:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
14:00 | 2021-12-06
08/12/2021 04:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact