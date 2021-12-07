القضاء ينتصر للبيطار ويدعمه لكشف الحقيقة

كشفت مصادر قضائية بارزة لـ"السياسة" الكويتية أن "القضاء اللبناني لن يسمح بتطويق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وسيقف بالمرصاد لكل الذين يحاولون طمس الحقيقة، وحرف التحقيق عن مساره، بما يبعد الشبهات عن المتورطين في هذه الجريمة المروعة"، مشدّدة على أن "القضاء داعم بقوة للقاضي البيطار حتى إنجاز مهمته على أكمل وجه".