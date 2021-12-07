لبنان

القضاء ينتصر للبيطار ويدعمه لكشف الحقيقة

Lebanon 24
07-12-2021 | 17:20
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كشفت مصادر قضائية بارزة لـ"السياسة" الكويتية أن "القضاء اللبناني لن يسمح بتطويق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وسيقف بالمرصاد لكل الذين يحاولون طمس الحقيقة، وحرف التحقيق عن مساره، بما يبعد الشبهات عن المتورطين في هذه الجريمة المروعة"، مشدّدة على أن "القضاء داعم بقوة للقاضي البيطار حتى إنجاز مهمته على أكمل وجه".
المصدر: السياسة الكويتية
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