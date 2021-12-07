"الإصرار والتأكيد" غلب على المشهد التشريعي أمس

لخّص مصدر نيابي لـ"اللواء" المشهد التشريعي أمس بأنه "غلب عليه طابع الاصرار والتأكيد لا سيما في ما خص قانون الدولار الطالبي وحتى قانون البطاقة التمويلية، فضلاً عن إسقاط طابع العجلة عن عدد من المشاريع واقتراحات القوانين".

(اللواء)