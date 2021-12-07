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لبنان
"الإصرار والتأكيد" غلب على المشهد التشريعي أمس
Lebanon 24
07-12-2021
|
17:26
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لخّص مصدر نيابي لـ"اللواء" المشهد التشريعي أمس بأنه "غلب عليه طابع الاصرار والتأكيد لا سيما في ما خص قانون الدولار الطالبي وحتى قانون البطاقة التمويلية، فضلاً عن إسقاط طابع العجلة عن عدد من المشاريع واقتراحات القوانين".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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