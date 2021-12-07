عشرة عناوين طرحتها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين

قامت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت بجولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في "برنامج التعافي" والاتفاق على تفاصيله الأساسية.والتقت لهذه الغاية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.ونقلت " النهار" عن مصادر مواكبة لجولة وفد صندوق النقد الدولي ان الوفد اثار مسألة التأخير في اعداد الورقة اللبنانية واعتبر ان ذلك يؤثر سلباً على الاسراع في وضع الاتفاق موضع التنفيذ.وابرز العناوين التي شدد عليها الوفد:- ان كل تأخير في انجاز برنامج التعافي كلفته عالية ومطلوب دعم عمل الصندوق- جهوزية الصندوق لتقديم المساعدة.- ضرورة الإسراع بالإصلاحات خصوصاً في مؤسسات الدولة والشركات المملوكة من الدولة والبنك المركزي.- أي تأخير لن يساعد في معالجة الاقتصاد.- من الضروري التعاون في الخطة الاصلاحية المتكاملة.- كلما طالت الازمة طالت الكلفة.- ضرورة الوصول إلى وضع مالي مستدام لخفض معدل الدين العام وهناك ضرورة لإعادة هيكلة هذا الدين.- ضرورة اعادة النظر في النظام الضرائبي.-اعادة تأهيل النظام المصرفي خصوصا ان المصارف تعاني من مشاكل عميقة- الاصلاح لتسريع عملية النمو.