لبنان

العد العكسي لبت المجلس الدستوري الطعن الانتخابي بدأ

Lebanon 24
07-12-2021 | 22:31
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كتبت" نداء الوطن": انطلق أمس الأول عملياً "العد العكسي" لبت المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المقدم أمامه، ربطاً بانطلاق جلسات مناقشة تقرير المقرر المعيّن لدراسة مواد وموجبات الطعن بتعديلات القانون الانتخابي المقدم من تكتل "لبنان القوي"، وعليه سيكون أمام المجلس مهلة 15 يوماً لإصدار قراره النهائي منذ تاريخ توزيع التقرير الثلاثاء الفائت، فانعقدت أمس الأول (الاثنين) جلسة أولى للتداول بمضامينه في حضور أعضائه العشرة.وأوضحت مصادر مواكبة للملف أنّ "النقاش في جلسة الاثنين تناول المادة 57 المتصلة بالنصاب النيابي المطلوب لاعتماد الأكثرية البرلمانية، لناحية احتساب النصف +1 من أصل مجمل عدد النواب المشكّل منهم المجلس النيابي قانوناً، أو فقط احتساب الأكثرية من أصل النواب الأحياء الذي يمارسون مهامهم فقط"، وأشارت إلى أنّ المجلس الدستوري سيستأنف اجتماعاته الخميس "لاستكمال البحث في بند آخر"، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ الجلسة الأولى لنقاش التقرير "لم تقارب موضوع اقتراع المغتربين ومسألة حصره بالدائرة 16 أو توسيعه ليشمل حقهم بانتخاب 128 نائباً على مستوى كافة المقاعد البرلمانية".
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