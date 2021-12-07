القوات تستبدل واكيم بحاصباني

كتبت" الاخبار":طبخات انتخابية عدة وُضعت على نار حامية في دائرة بيروت الأولى. ففيما يعمل المصرفي أنطون الصحناوي على تشكيل لائحة نواتها النائب جان طالوزيان والنائب المستقيل نديم الجميل، تسعى القوات اللبنانية إلى التحالف مع ميشال فرعون، وتدرس احتمال استبدال النائب الحالي عماد واكيم بنائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني الذي يفضّله المطران الياس عودة.