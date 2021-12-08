لبنان

بعد اطلاق سراح وسيم حمادة.. هذا ما أعلنته عشيرة الحاج حسن

Lebanon 24
08-12-2021 | 00:19
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أعلنت عشيرة آل الحاج حسن في بيان أن ما حصل أمس من حادثة خطف  وإصابة في مدينة الهرمل  للمدعو "وسيم حمادة" شقيق النائب ايهاب حمادة، جاءت على خلفية سجن مهدي علي الحاج حسن.
وأكدت العشيرة في بيان الى ان ما جرى سبق وتم التحذير منه منذ 3 أشهر  من الوصول الى مثل هكذا موقف، معربين عن أسفهم لما جرى،  ورامين المسؤولية على عاتق المعنيين في أمر المصالحة التي لم تثمر نفعاً..
وتابع البيان: وعليه  إننا كابناء عشيرة وجزء من مجتمعنا وحرصاً منا على التزامنا التام جميع القيم والمبادئ العشائرية الأصيلة وقد بادرنا الى تسليم المخطوف لأبناء عمنا من العشائر بحسن نية وأخوة وننتظر المبادرة من عائلة حمادة بالتسريع في الافراج عن ابننا المسجون مهدي قبل أن تذهب بنا الأمور الى ما لا تحمد عقباه.. كنا ولا زلنا وسنبقى دعاة  خير ومبادري صلح وأخوة.
 
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