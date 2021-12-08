لبنان

فرنجية :قانون" الكابيتال كونترول"كان يجب ان يصدر

Lebanon 24
08-12-2021 | 00:36
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قال النائب طوني فرنجية لـ"الجمهورية"، انّ "قانون الكابيتال كونترول لا يجب أن يُقارَب بشعبوية كما يفعل البعض»، مضيفاً: «الأغرب هو انّ بعض من يتعاطى مع الأمر بهذه الطريقة معروف تاريخه مع المال والملفات المالية»". وقال: "حرام ان يتمّ التعامل مع قضية حساسة من هذا النوع وقضايا مماثلة بشعبوية، ولكن هي الانتخابات وحساباتها للأسف، وأخشى انّ هذه الموجة ستجرف نواباً كثراً مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي".
 
ونبّه فرنجية الى "محاذير التشريع تحت الضغط واستسهال اتخاذ قرارات عشوائية، فقط لاسترضاء الناس الذين سيعودون ويدفعون ثمن تلك القرارات لاحقاً". وقال: "كان ينبغي سدّ الثغرات في المشروع الذي ناقشته اللجان النيابية بدل ان يتمّ نسفه من الأساس، مع الإشارة الى انّه كان ينبغي أن يصدر قانون الكابيتال كونترول غداة انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وليس الانتظار حتى الآن". ولفت الى "أنّ أكبر سرقة في العصر تمثلت في هدر نحو 20 مليار دولار على الدعم العشوائي والمهدور تحت شعارات كبيرة وفضفاضة لإلهاء الناس وتخديرهم".
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