لبنان

في أول تعليق له.. هكذا برر "الأستاذ المتحرش" في إحدى مدارس طرابلس أفعاله (تسجيل صوتي)

Lebanon 24
08-12-2021 | 00:35
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نشرت قناة الإعلامي طوني خليفة على "يوتيوب" اتصالاً أجري مع سامر مولوي أستاذ مادة التربية في ثانوية "جورج صراف" في أبي سمراء – طرابلس والذي أصبح يُعرف بـ "الأستاذ المتحرّش" وخضت قضيته الرأي العام اللبناني.

 

وقال مولوي في أوّل تعليق له على الفضيحة ان هناك حملة ضدّه لأنّه "محبوب وناجح"، ونفى تماما الاتهامات الموجّهة إليه. وأكد انها مجرد افتراءات والحقيقة ستظهر مع الوقت.

 

وشدد على انه غير متوارٍ عن الأنظار، لافتا إلى انه ليس مجرما لكي يسلّم نفسه للقضاء.

 
 

وكانت فضيحة مولوي ظهرت إلى العلن بعدما فضحت طالبات ممارسات الأستاذ، وكشفن كيف يقوم بالتحرّش بهنّ.

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