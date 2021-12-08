لبنان

الرئيس الحريري يريد العودة.. ولكن!

Lebanon 24
08-12-2021 | 01:01
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أشار النائب السابق مصطفى علوش الى أنه هناك مندرجات عدة  بيد الحكومة على غرار الإصلاحات المالية باستطاعتها حلّها كون الاتفاق موجود.

علوش وفي حديثٍ لصوت لبنان قال:" هناك اليوم إرادة عربية لحصر السلاح بيد الدولة وذلك يتطلّب أولاً إرادة لدى المسؤولين المحلّيين لأن القرار في ايران، والوضع المتحلّل سيستمر وذلك سيتجلّى بعدم قدرة الدولة على القيام بالانتخابات النيابية حتى لو أرادت ذلك".

وعن عودة الحريري وخوض تيار المستقبل غمار الانتخابات النيابية أضاف:" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يريد العودة الى لبنان لكن الأمور ليست واضحة حتى اللحظة وتيار المستقبل لديه مُرشّحين مبدأيين".
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