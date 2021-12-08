أسعار الألعاب تحلق... "بابا نويل" لن يدخل كلّ المنازل

كتبت وكالة الاناضول: أقل من شهر يفصل اللبنانيين عن الاحتفال بعيد الميلاد، المناسبة التي تقام فيها صلوات في الكنائس، واجتماع العائلات، وتقديم هدايا للأطفال وملء الشوارع والمنازل بالزينة والأضواء، بالبلاد كما في أرجاء العالم.في بلد الأرز، بدأت العائلات تحضير منازلها للمناسبة، من خلال وضع شجرة عيد الميلاد وتزيينها، إلّا أن "بابا نويل" لن يستطيع دخول كل المنازل وتقديم الهدية التي يحلم بها كل طفل.فالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للأهالي، الذين يقفون عاجزين عن شراء ولو هدية واحدة لأطفالهم خلال العيد.وفي أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021.تقول جوسلين، وهي موظفة وأم، إن "فرحة الأطفال لا تكتمل في العيد إن لم تكن هناك هديّة، لذا فإنها أمر لا بد منه".وتؤكد، أن "هناك، اليوم، أمورا أكثر إلحاحا وأهم من الهدايا، مثل الطعام والشراب والطبابة والتعليم، لكن الهدية ضرورية للأطفال، ولو بكلفة وكمية أقل مقارنة بالأعوام الماضية".ويشير فريد، وهو من سكان أحد الأحياء الشعبية، بحزن وأسى، إلى أنه لن يستطيع شراء الألعاب لأطفاله الثّلاثة هذا العام، ولن يحضر بابا نويل إلى منزلهم، فبالكاد يستطيع "تأمين لقمة العيش اليومية لهم".يوضح فادي قشوع، أحد كبار تجار لبنان، أن "أسعار الألعاب لم ترتفع بالعملة الأجنبية، إلا أن السعر يرتفع مع العملة الوطنية".بمعنى آخر، لا يزال سعر لعبة معينة 5 دولارات، لكن بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام العملة الأمريكية ارتفع السعر. ففي السابق كانت الـ 5 دولارات توازي 7500 ليرة، أما اليوم فتتجاوز 100 ألف.ويقول قشوع، في حديث للأناضول، إن "أسعار الألعاب ارتفعت 10 مرات أكثر من السنوات السابقة في لبنان".يكشف قشوع أن "استيراد الألعاب تراجع بنسبة 50 بالمئة عما كان عليه في السنوات السابقة"، مضيفا: "بتنا نتجه إلى استيراد الألعاب المنخفضة السعر، أي التي يراوح سعرها بين 4 و6 دولارات".ويشير إلى أنه "بعد بدء الأزمة الاقتصادية، اتجه المستهلك أو الزبون نحو الأصناف والسلع الأقل سعرا، لأنه لا قدرة لديه لشراء الألعاب الباهظة الثمن، فالقدرة الشرائية تدنت إلى مستوى غير مسبوق".ويرى أن "85 بالمئة من الناس يشترون الألعاب الرخيصة، و15 بالمئة منهم لا يزالون قادرين على شراء الألعاب المرتفعة السعر".بالعادة، تنطلق التحضيرات لعيد الميلاد منتصف تشرين الثاني من كل عام، فتتلألأ رفوف المتاجر بالزينة والأضواء، وتُعرض "تشكيلة" أوسع من الألعاب، تحضيرًا لبدء توافد الزبائن لاختيار هدايا العيد لأطفالهم.وعن إقبال الأهل على التحضير لهدايا العيد، يبيّن قشوع أنها "بدأت ولكن بشكل خجول، لأن الأعباء الاجتماعية تطغى على شراء ألعاب وهدايا العيد".ويذكر أن معظم الناس كانوا يحجزون هداياهم في وقت مبكر، إلا أن الوضع تبدل اليوم.قشوع الّذي بدأ العمل في القطاع منذ عام 1987، يشدد على أن "الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم، لم يمر علينا طوال سنوات عملنا السابقة".أطلق الإعلامي اللبناني ريكاردو شدياق، بمشاركة مجموعة شبان وشابات من مختلف المجالات والاختصاصات، مبادرة فردية لتأمين الألعاب للأطفال في عيد الميلاد.ويوضح شدياق، أنه بعد انتشار الفقر وارتفاع أسعار الألعاب في لبنان، قرر "القيام بمبادرة فردية، لتأمين هدية لكل طفل خلال العيد، كخطوة معنوية، لأن الطفل لا ينتظر أكثر من هدية".وبدأت المبادرة بوضع منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتوالى بعدها الاتصالات من لبنانيين ومغتربين راغبين في المساعدة المالية أو تقديم ألعاب، وفق شدياق.ويضيف: "نتلقى اتصالات يومية من الأهالي الراغبين في المساعدة، ولا نزال نعمل لتحديد مسار توزيع الهدايا على الأطفال"، لافتا إلى الثقة التي بدأت تتمتع بها مبادرات كهذه من جانب المواطنين.وعن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة، يفسر أن "راتب الكثير من الآباء لا يتخطى مليونا و200 ألف ليرة، بالمقابل سعر أرخص هدية يقارب 500 ألف"، مؤكدا أن "أطفال لبنان يجب ألا يدفعوا ثمن الوضع الذي وصلنا إليه في بلدنا".ويشدد على أن "هدف هذه المبادرة هو إعطاء الأطفال أملا بلبنان، لأنهم مستقبل البلد".بالمحصلة، لن يشبه عيد الميلاد المقبل في لبنان أيا من الأعياد في السنوات السابقة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، إلا أن الأهل وأصحاب المبادرات الفردية يكافحون ويعملون بجد لرسم البسمة على وجه كل طفل خلال فترة العيد.