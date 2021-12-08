بعد الجدل حول أوراق الـ100$.. هذا ما أعلنه مصرف لبنان

اصدر مصرف لبنان بياناً اوضح فيه انه نظراً الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة، باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي، لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدّد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية.كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول.