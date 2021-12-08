في زحلة.. حريق داخل بقعة لكسر السيارات (صور)

إندلع حريق كبير، ليل امس، في المدينة الصناعية – زحلة حيث اشتعلت النيران في بقعة لكسر السيارات. وعملت فرق من الدفاع المدني – مركز زحلة العضوي على اخماده وتمكّنت من السيطرة عليها، وفق مندوبة "لبنان 24".كما اقتصرت الاضرار على الماديات.