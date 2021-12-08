لبنان

عداد كورونا "ما بيعدّ".. فهل الأرقام صحيحة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2021 | 02:45
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علّقت مصادر متابعة على موضوع ثبات عداد وفيات كورونا في لبنان على الرقم 10 يومياً، وسألت: ما هذا الثبات في الارقام؟ ولماذا هذا الرقم لا يتغير حتى عندما تكون الاصابات أقل من هذا العدد، ما يطرح الشك في امكان أن تكون ارقام الاصابات والوفيات غير صحيحة.
وفي اتصال مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا"  الدكتور عبد الرحمن البزري أكد في حديث لـ"لبنان 24" أن المهم اليوم ليس الرقم في عداد الوفيات، بل نسبة هذا الرقم مقارنة مع عدد السكان، مشيراً الى أن تطابق الأرقام لفترة طويلة ليس الا محض صدفة.
ولفت الى ان الوفاة بكورونا لا تكون فجأة، بل أن المصاب قد يحتاج الى اكثر من أسبوعين ليتوفى، وعليه قد تكون الارقام متقاربة، نظراً لتفاوت فترات الوفاة بين مريض وآخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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