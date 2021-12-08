لبنان

توقيف سوري في قب الياس وهذا ما ضبط بحوزته!

Lebanon 24
08-12-2021 | 03:06
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داهمت دورية تابعة لأمن الدولة – مديريّة البقاع الإقليميّة، منزل السوري ج. ا.، في قب الياس، وضبطت معه مئات البطاقات الإئتمانية العائدة للأمم المتحدة.

وتعود البطاقات لسوريين عادوا إلى سوريا منذ فترة طويلة، حيث يسحب المتهم المبالغ المالية من آلات السحب في البنوك، تقدر بمئات ملايين الليرات، ومنها بالدولار الأميريكي، متقاسماً المبالغ مع أصحبها في سوريا.

أوقف المتهم، بعد أخذ إشارة القضاء المختص، ويخضع حالياً للتحقيق في مكتب أمن الدولة في زحلة.
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