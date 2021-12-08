لبنان

القرار 1701 على طاولة السراي.. وميقاتي يترأس اجتماعاً للكهرباء

Lebanon 24
08-12-2021 | 03:31
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السراي الكبير صباح اليوم.
اثر اللقاء اعلنت ورونيكا: أتيت لاطلاع دولة الرئيس على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في ٢٩ تشرين الثاني الماضي، وكما تعلمون هذا لقاء هو  للتشاور  وليس مفتوحا للعموم، وعادة عندما أعود من نيويورك أطلع السلطات اللبنانية على فحوى الإجتماع والمناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة  الدولية للأوضاع في لبنان وما هي أراء اصدقاء لبنان.
وبشكل عام كانت هذه جلسة بناءة وكل البلدان تتطلع  لازدهار لبنان مع اتمام الإصلاحات وإجراء الانتخابات، وخصصت هذه الجلسة للنظر في تطبيق القرار ١٧٠١ وان الدول ١٥ الأعضاء في مجلس الأمن تتطلع  لتطبيق هذا القرار.

ويرأس رئيس مجلس الوزراء في هذه الأثناء اجتماعا مخصصا لقطاع  الكهرباء في  لبنان يشارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مديرعام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
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