حملة "بدي بلغ" تدرّب شرطة بلدية طرابلس على مكافحة التحرش الجنسي

نظمت حملة "بدي بلغ"، ممثلة بجمعية مساواة ومجلس الدين والامن، بالتنسيق والتعاون مع بلدية طرابلس، ورشة في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، لتدريب عناصر شرطة البلدية على قضايا التحرش الجنسي وتعريفه واشكاله، وشرح القانون 205 المتعلق بتجريم التحرش الجنسي.وعدد المدربون أنواع وأشكال التحرش الجنسي في المدينة، لتصحيح الكثير من المفاهيم من الناحية القانونية وتصنيفها ضمن دائرة التحرش الجنسي.وأوضح رئيس جمعية "مساواة" محمد يونس ان "تجاوب شرطة البلدية كان فعالا وبطريقة ايجابية، وتم الاتفاق على التعاون المستمر بشكل اكبر لاحقا في سبيل هذه القضية، وبخاصة وان الرأي العام الطرابلسي واللبناني منشغل في هذه الايام بقضية تحرش من قبل أستاذ ثانوي".