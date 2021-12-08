خريس: على الحكومة إقرار حزمة تشريعات تخفف حدة الأزمات

دعا عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي خريس الحكومة الى "متابعة النشاط المميز الذي يقوم به مجلس النواب وإقرار حزمة من التشريعات والقوانين التي تساعد وتخفف حدة الأزمات المفروضة على لبنان وإصدار المراسيم التطبيقية لتلك القوانين والتشريعات".وقال في كلمة ألقاها في حفل تأبيني في حسينية بلدة برج رحال: "إن اقرار الوكالة الوطنية للدواء خطوة جبارة على طريق الاصلاح وهذا الامر يتطلب السرعة والمواكبة التنفذية للقانون وقد حاز على إجماع نيابي".وشدد خريس على "تطبيق الدستور في القضايا الدستورية والتعامل معها معاملة المصلحة للوطن والمواطن من دون التعامل مع القضايا والقوانين وفق المصالح المذهبية والحزبية الضيقة".واعتبر أن "لبنان مقبل على استحقاقات دستورية ترسم وجهه الحقيقي خارج إطار الصورة التي تحاول تظهيرها سفارة من هنا او قنصلية من هناك".