فقدت السيطرة على سيارتها.. وهذا ما حدث معها على اوتوستراد بشمزين - الكورة (صورة)

اشارت مندوبة "لبنان 24" الى اصابة سيدة بحادث سير على اوتوستراد بشمزين - الكورة بعد أن فقدت السيطرة على سيارتها لتَستقر الى جانب الطريق.



وقد نقلت إلى مستشفى البرجي في أميون - الكورة للعلاج.