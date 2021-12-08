لبنان

فقدت السيطرة على سيارتها.. وهذا ما حدث معها على اوتوستراد بشمزين - الكورة (صورة)

Lebanon 24
08-12-2021 | 03:59
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اشارت مندوبة "لبنان 24" الى اصابة سيدة بحادث سير على اوتوستراد بشمزين - الكورة بعد أن فقدت السيطرة على سيارتها لتَستقر الى جانب الطريق.

وقد نقلت إلى مستشفى البرجي في أميون - الكورة للعلاج.
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بشمزين

حادث سير

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