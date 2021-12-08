العاصفة وصلت...امطار وبرق ورعد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، رياح قوية وأمطار غزيرة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يومي الأربعاء والخميس.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية )- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 80 كم/س، يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس ال 1700 متر فجر الخميس، ويحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية.الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانا مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد ، وظهور طبقات خفيفة من الغبار.- الحرارة على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و 50 كم/س وتشتد لتصل الى 80 كم/س.- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40و 90%- حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس:6,29- ساعة غروب الشمس: 16,29