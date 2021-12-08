محافظ بيروت أشرف على إزالة التعديات وقمع المخالفات في هذه المنطقة!

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قام بعد ظهر أمس بجولة مفاجئة في شارع الحمراء ومتفرعاته يرافقه قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا ، ضباط من قوى الأمن الداخلي وعدد من مديري المصالح ورؤساء الدوائر المختصة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت وقوى الأمن الداخلي.وأشرف المحافظ عبود بنفسه على حملة إزالة التعديات وقمع المخالفات على الاملاك العامة ومنع المتسولين وناكشي النفايات من الوجود في الشوارع، كما استمع الى شكاوى ومطالب المواطنين في المنطقة.وقد أسفرت الحملة، عن ازالة ومصادرة عدد كبير من العوائق الثابتة والمتحركة في الشوارع وعلى الأرصفة والتي تعيق حركة المرور والمارة وتكليف المخالفين بإشغال الاملاك العامة دون ترخيص.كما قام مراقبو مصلحتي المؤسسات المصنفة والصحة العامة بعد الكشف على عدد من المحال والمؤسسات التجارية والغذائية بتوجيه انذارات الى عدد من المخالفين لعدم تقيدهم بشروط السلامة والصحة العامة، فيما قام فوج الحرس بتوقيف عدد من (ناكشي) النفايات الذي يقومون بنبش مستوعبات النفايات وبعثرتها على الطرق.ثم انتقل المحافظ عبود بعدها الى منطقة الأشرفية حيث إفتتح القرية الميلادية وأضاء شجرة الميلاد في ساحة ساسين ، بالتعاون مع جمعية Lebanon of tomorrow وحضور عدد من النواب، مديرين عامين ، جمعية تجار الاشرفية، تجار الرميل وعدد من المخاتير وفعاليات وأهالي المنطقة .من جهة أخرى، وبناء على طلب المحافظ عبود بإضاءة أعمدة الإنارة في شوارع بيروت على نفقة أصحاب المولدات الخاصة، قام بعض أصحاب المولدات في منطقة الأشرفية السادة، ايلي نكد، فاريز نعامة، بسام خزعل، بتلبية طلب المحافظ عبود الذي قام بإضاءة عدد من الشوراع في الأشرفية، وجال بعدها في المنطقة يرافقه وفد من مخاتير وأهالي الاشرفية.وقد شملت عملية إضاءة الشوارع في محلة الجعيتاوي، مار لويس ومتفرعاته،الشارع الممتد الى بنك بيبلوس، حديقة وليم حاوي،الشارع الممتد الى كنيسة بطركية الارمن الكاثوليك والشوارع المحيطة، الشوارع في محلة فسوح، شارع محطة الشحروري، مار متر، حوش مار متر، حاووز المياه.ومن المنتظر أن تعم هذه العملية باقي شوراع الأشرفية وجميع شوارع مدينة بيروت بما فيها الحمراء وطريق الجديدة وغيرها".