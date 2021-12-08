لبنان

فرونيسكا أطلعت عون على مداولات مجلس الأمن حول القرار ١٧٠١

Lebanon 24
08-12-2021 | 04:20
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا التي أطلعته على المداولات التي تمّت أخيراً في مجلس الأمن حول القرار ١٧٠١ والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان خلال الشهر الجاري.
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عون استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونيسكا التي أطلعته على المداولات التي تمّت مؤخراً في مجلس الأمن حول القرار ١٧٠١ والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان خلال الشهر الجاري
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