عدنان طرابلسي زار وزير الدفاع وبحثا في الأوضاع أمنيًّا واجتماعيًّا

زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في وزارة الدفاع وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد لاسيما الوضع الأمني وجهود الجيش اللبناني وما آلت إليه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المعيشية ونتائجها على صعيد الأمن الاجتماعي والاستقرار العام، بحسب بيان مكتب النائب طرابلسي.وتم التأكيد على "أهمية تجاوز الخلافات السياسية الضيقة لتحقيق المصلحة العامة وإخراج لبنان من محنته الخانقة بالتعاون مع أشقائه العرب والمجتمع الدولي".