لبنان

الخطيب التقى شيا... لتقديم المساعدات إلى مؤسسات الدولة لتصل إلى مستحقيها

Lebanon 24
08-12-2021 | 04:45
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها الملحق السياسي في السفارة ايثان لينش والمسؤول السياسي فادي حافظ، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الوزير السابق الدكتور عدنان منصور وامين سر المجلس محمد رزق. 
 
وقدمت السفيرة شيا للشيخ الخطيب التعازي بوفاة الامام الشيخ عبد الامير قبلان، وجرى استعراض للاوضاع العامة في لبنان.
 
واكد الخطيب "ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الازمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين"، شاكرا "كل جهد يسهم في التخفيف عنهم ويلجم الانهيار الاقتصادي". وشدد على "ضرورة ان يتم تقديم المساعدات الى مؤسسات الدولة اللبنانية لتصل الى مستحقيها، ولا تستخدم في الاستحقاق الانتخابي الذي نعتبره فرصة امام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن".
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