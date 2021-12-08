لبنان

ترزيان :التهريب بعدو ماشي ما في شي تغير

Lebanon 24
08-12-2021 | 04:58
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غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على "تويتر":"بسمع من وقت للتاني بشي غريب شي اسمه "دولار جمركي" يمكن بكرا رح نسمع بكتير أنواع من الدولار. 
لانو ما عندي نعمة النسيان قبل ما نحكي عن أي نوع من الدولار بما فيهن "دولار جمركي" خللي حدن يخبرني شو نعمل بمعابر التهريب،التهريب بعدو ماشي ما في شي تغير. 
بدكن مدخول للدولة هيدا حل، اضبطوا معابر التهريب وغرموا كل مهرب لرفع مدخول الدولة من ميل ومن ميل تاني بتحموا التاجر الشريف يللي الأزعر عندو اسبقية عليه بمضاربة غير مشروعة. 
بدكن مدخول للدولة الحل حركة اقتصادية مشروعة وحماية اقتصادية. 
الدولار الجمركي يللي بستغربو دون ضبط المعابر غير الشرعية بيكون دعم لكل تاجر أزعر متهرب من دفع الضرايب على حساب التاجر الشريف يللي اساسا بإيام الخير كان عم يناضل لاستمراريتو من المنافسة غير المشروعة،الشريف والآدمي يللي بيدفع ضرايبو منو يتيم وما رح نقبل بأي شي بيضرو".
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