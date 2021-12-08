صلاة في الفاتيكان لراحة نفس المونسنيور عبدو توفيق يعقوب

ترأس أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، صلاة الجنازة لراحة نفس المونسنيور عبدو توفيق يعقوب القاضي في محكمة الروتا في الكرسي الرسولي- الفاتيكان، بمشاركة المعتمد البطريركي الماروني المطران رفيق الورشا، وكيل بطريرك السريان الكاثوليك المطران رامي قبلان، أمين سر المجمع الشرقي المطران جورج غللارو وعميد محكمة الروتا المونسنيور شيدللو ارليانو ومجمع قضاة الروتا، المطران فرنسوا عيد وعدد من الاساقفة والكهنة والرهبان، إضافة الى الكاردينال مومبرتي. كما حضر عن الجانب الرسمي اللبناني سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر والقنصل لدى الكرسي الرسولي ريتا قمر والقنصلان الفخريان شربل شبير وزخيا الكوبى، وأفراد من انسباء الفقيد.وتحدث الكاردينال بارولين عن حياة الراحل وعطائه ثم تطرق إلى الوضع في لبنان.الخازنوعن حياة الراحل، تحدث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن، الذي قال: "المونسنيور عبدو يعقوب من أبرز الكهنة الموارنة الذين خدموا في الكرسي الرسولي لسنوات طويلة، وتحديدا في محكمة الروتا الحبرية وقبلها في محكمة "السينياتور" Signature الحبرية. وهو كاتب ومفكر واضح في مواقفه صريح التعبير، بصدق ونزاهة. أمضى رسالته الكهنوتية بين لبنان وباريس وروما تاركا وراءه سمعة ناصعة في أوساط عارفيه وكل من عمل معه في دوائر الكنيسة في روما واينما حل في لبنان والخارج".أضاف: "عرفته شخصيا وكان لي شرف التعاون معه في عدد من الأنشطة الفكرية. بغيابه تفتقد الكنيسة المارونية أحد أبرز رهبانها والكنيسة الرومانية أحد أبرز قضاتها المجلين في قيمهم وفي رسالة المحبة والخلاص لمبادئ آمن بها والتزم بقيمها حتى ملاقاة ربه".يذكر أن جثمان الراحل سينقل يوم الجمعة المقبل، يرافقه وكيل الرهبانية الأنطونية في روما الأب ماجد مارون مع أبنة شقيقه ماري يعقوب.