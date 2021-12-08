شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان أطلقت خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة

نظمت شبكة التحول والحوكمة الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، حفل إطلاق خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة في قاعة المؤتمرات في فندق "جفينور روتانا" في بيروت.حضر الحفل النواب: عناية عز الدين، نقولا الصحناوي، ادكار طرابلسي، علي درويش، قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن حسن جوني ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، الوزير السابق عادل الأفيوني، المستشارة التربوية للرئيس ميقاتي هبة نشابة، والمنسقة الوطنية لاستراتيجية الأمن السيبراني البروفسورة لينا عويدات، مديرة مؤسسة وستمنستر للديموقراطية حسناء منصور ومنسقو وأعضاء الشبكة.بدأ الحفل بالنشيد الوطني، وكلمة ترحيبية قدمتها نورا المرعبي، اشارت فيها الى أهمية اللقاء "بعد ثلاث سنوات من انطلاق الشبكة".ثم كرم مجلس إدارة الشبكة عمداء الاعلام الرقمي المكتوب: رمزي منصور، هشام كركي، ألبير شمعون وعماد الزغبي على مواكبتهم الدائمة و دعمهم لتعزيز الحوكمة الرقمية الرشيدة و التحول الرقمي في لبنان و كذلك تم تكريم مديرة مؤسسسة وستمنستر للديمقراطية في لبنان حسناء منصور على دعمها الدائم للشبكة.وألقى منسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية البروفسور نديم منصوري كلمة أعرب فيها عن سعادته لحضور أعضاء الشبكة من جمعيات ومنظمات ونقابات والخبراء لتبادل الأفكار ومناقشة خطة عمل الشبكة للسنوات الثلاث المقبلة. كما تحدث عن التحديات التي تواجه التحول الرقمي في لبنان، "إلا أن المثابرة والمتابعة والنضال في مسيرة تطوير المجتمع تضع الشبكة أمام مسؤولية وطنية كبيرة ستبقى تتحملها وصولا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية".ثم كانت مداخلات النواب الذين استعرضوا تجربتهم مع الشبكة الناجحة، وأعربوا عن استمرارهم في هذا التعاون، والاستفادة من الطاقات العلمية المتوفرة فيها، ومتابعة الملفات القانونية والتقنية بما يخدم مبادئ الحوكمة الرشيدة، ولا سيما أن التعاون مع المجتمع المدني المتخصص هي تجربة رائدة ومن المفيد تعميمها.وتخلل الأحتفال في اليوم الأول تقويم للخطة السابقة واستعراض خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة. ثم كلمات لمنسقي القطاعات: كميل مكرزل، الدكتورة منى جبور، الدكتور دال الحتي، ربيع بعلبكي، طوني سعد ممثلا النقيب حسن هبري، النقيب جورج خويري، الدكتور جمال مسلماني ورودي شوشاني، تناولوا فيها عناوين الأهداف الرئيسية للسنوات الثلاث المقبلة ( حق النفاذ الى الانترنت، حق الوصول الى المعلومات، حق الخصوصية والأمن السيبراني، حق التعبير عبر الانترنت، الحق في التصويت الرقمي وحق التعلم والتربية على الابتكار للجميع).في اليوم الثاني، جرت مناقشة عناوين الخطة باسهاب مع أعضاء الشكبة وخبرائها ضمن مجموعات عمل، وكان النقاش غنيا وشيقا ومفيدا، واختتم بعرض لكل مجموعة التوصيات وآليات التنفيذ.كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع بعض الجمعيات المتخصصة في مجالات التحول الرقمي، الاتحاد اللبناني للمعلوماتية و الاتصالات ALMA، جمعية المبدعيين اللبنانيين، جمعية العقل القوي والأكاديمية اللبنانية الدولية للتدريب والتطوير.اختتم الاحتفال بتوزيع بطاقات عضوية الانتساب وأخذ الصورة التذكارية الجماعية للحضور. وقد بلغ عدد الجمعيات والاتحادات والنقابات التي شكلت أذرع الشبكة 66 منظمة وطنية.