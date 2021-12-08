الحلبي رحب بإقرار هذه القوانين في مجلس النواب

عبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي عن ارتياحه وتقديره لإقرار المجلس النيابي في جلسته العامة بالأمس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ.وأوضح "أن الرقم المرمز يمنح للتلميذ عند دخوله أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية مرخص لها، ويواكبه طوال فترة دراسته الأكاديمية والمهنية والجامعية، ويذكر الشهادات والإفادات كافة، وبالتالي يمكن تتبع التلميذ في كل مساره ويوضع على المعادلات ، ويتيح للجهات المعنية معرفة صحة الشهادات والعلامات ويسهل ضبط الإمتحانات ويمنع التزويرويستخدم لدى منح المساعدات والمساهمات المالية في القطاعين الرسمي والخاص".وأكد الوزير الحلبي انه "فور صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية ، سوف يصدر وزير التربية القرارات التنظيمية التي يحدد بموجبها البيانات الواجب تضمينها في الهوية التربوية".من جهة ثانية أشار الوزير الحلبي إلى "أهمية إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون المتعلق بتحديد شروط معادلة صف الفرشمن العائد لمنهج التعليم الأميركي بالثانوية العامة اللبنانية" .وأكد أنه "بعد إلغاء منظمة college board الأميركية امتحان SAT 2 ، أصبح واجبا تحقيق المعدل المطلوب للنجاح في امتحان SAT 1 فقط مع الأرصدة الثلاثين المطلوب إنجازها لمعادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية".في إطار آخر، اعتبر الوزير الحلبي "أن إقرار المجلس النيابي اقتراح قانون المتعلق بالتوجيه المهني لتلامذة التعليم العام أمر بالغ الأهمية لجهة تعريف التلامذة في المدارس منذ الصغر بعالم المهن واكتشاف مهاراتهم في سن مبكرة وتحديد خياراتهم بناء لرغبة كل منهم في تحديد مساره المهني والفني في شكل واع ، ليدخل إلى سوق العمل متخصصا ومتمكنا من خياره، مما يهيء الأجيال للثورة الصناعية والتكنولوجية والرقمية التي دخلت كل ميادين المهن والأعمال".أما في إطار اعتماد التدريس من بعد، فقد رأى الوزير الحلبي "أن إقرار اقتراح القانون الرامي إلى شرعنة هذا الخيار في حالات الضرورة كما حصل في الفترة الممتدة بين الأعوام الدراسية 2019- 2022 أمر يسهل على الطلاب وعلى الوزارة ولجنة المعادلات ، الإعتراف بالمقررات والشهادات التي يحصل عليها الطلاب من الجامعات المرخصة".وأشار إلى "أن القانون شدد على ان يكون الطالب قد أنجز سنة دراسية حضورية على الأقل في جامعته".