لبنان

يشكلون عصابة تقوم بخطف الأشخاص... قوى الامن توقفهم وهذه جنسيتهم

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢١، ورد اتّصال هاتفي إلى غرفة عمليّات قيادة سريّة الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي من المدعو: ف. د. (مواليد عام 1977، سوري الجنسيّة) مفاده وجود نيّة لدى بعض الأشخاص لخطفه من محلّة صبرا، من أجل سرقته.

 نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر فصيلة بئر حسن، جرى التوصل الى تحديد مكان تواجد المشتبه بهم وتوقيفهم في محلة صبرا، وهم السوريّون:

ر. ز. (مواليد عام 1998)
ز. د. (مواليد عام 1992)
ع. ع. (مواليد عام 1997)
ح. أ. (مواليد عام 1993)    
خ. م. (مواليد عام 1999) 
كما تبيّن ان الأول والثانية والثالث يشكلّون عصابة خطف وسرقة.

بالتحقيق معهم من قبل عناصر الفصيلة، اعترفوا باقدامهم على:

التخطيط لاستدراج المدعي لاختطافه بغية سرقته.
 
اختطاف واحتجاز مواطن آخر وزوجته سابقاً بهدف السرقة أيضًا.
وبالتوازي، اوقفت دورية من الفصيلة متورطَين بالعملية، وهما:

د. ع. (مواليد عام 1963، سوري)
ر. م. (مواليد عام 1969، لبناني)
أودع الموقوفون القضاء المختصّ بناء على اشارته.
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