يشكلون عصابة تقوم بخطف الأشخاص... قوى الامن توقفهم وهذه جنسيتهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢١، ورد اتّصال هاتفي إلى غرفة عمليّات قيادة سريّة الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي من المدعو: ف. د. (مواليد عام 1977، سوري الجنسيّة) مفاده وجود نيّة لدى بعض الأشخاص لخطفه من محلّة صبرا، من أجل سرقته.نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر فصيلة بئر حسن، جرى التوصل الى تحديد مكان تواجد المشتبه بهم وتوقيفهم في محلة صبرا، وهم السوريّون:ر. ز. (مواليد عام 1998)ز. د. (مواليد عام 1992)ع. ع. (مواليد عام 1997)ح. أ. (مواليد عام 1993)خ. م. (مواليد عام 1999)