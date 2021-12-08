دورية معادية اجتازت البوابة الحديدية في الجهة المقابلة لبلدة العديسة الحدودية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" باجتياز دورية تابعة لقوات العدو الاسرائيلي، البوابة الحديدية على الشريط الحدودي الذي يفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة في الجهة المقابلة لبلدة عديسة - قضاء مرجعيون - موقع مسكاف عام التابع للعدو، وقامت بتفقد ومسح للطريق التي استحدثت مؤخرا من دون خرق للخط الازرق.كما استأنفت قوات العدو أعمال تركيب سياج تقني على الطريق الترابية المستحدثة مؤخرا بواسطة رافعة في المكان المذكور.