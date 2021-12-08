لا كهرباء والسبب سرقة الكابلات الكهربائية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين فجر اليوم على سرقة اسلاك كهربائية على طريق "المنار" في ابي سمراء امام صيدلية "شادي" مما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المحلات والابنية في المنطقة.و ناشد الاهالي الشركة المعنية ارسال ورش التصليح واعادة التيار الكهربائي الى المنطقة باسرع وقت ممكن.