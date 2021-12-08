لبنان

عون: الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:46
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا التي أطلعته على المداولات التي تمّت مؤخراً في مجلس الأمن حول القرار ١٧٠١ والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان خلال الشهر الجاري.

وأكد عون أن "لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701 والاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد".


وأضاف أن "التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع، ولا داعي للقلق او الاخذ بالشائعات، وأي محاولة للتدخل فيها ستواجه بقوة".

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