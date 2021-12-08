لبنان

البيطار يستأنف عمله

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:47
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استأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلّغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروّق بردّ طلب ردّه عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي.
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طارق البيطار

انفجار المرفأ

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