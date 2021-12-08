البيطار يستأنف عمله

استأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلّغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروّق بردّ طلب ردّه عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي.