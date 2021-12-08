لبنان

شقير: لإعادة النظر بقانون مؤسسة الضمان وإجراء إصلاحات شاملة لها

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:51
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غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر":"‏أشكر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد على تنظيمه ورشة عن الضمان، هذه المؤسسة الوطنية التي يجب الحفاظ عليها لما تشكله من مظلة حماية إجتماعية للعمال والموظفين.‏لذلك هناك ضرورة ماسة لإعادة النظر بقانونها وإجراء إصلاحات شاملة لها بما يؤدي الى إستدامة وتطوير خدماتها للمضمونين".
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