شقير: لإعادة النظر بقانون مؤسسة الضمان وإجراء إصلاحات شاملة لها

غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر":"‏أشكر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد على تنظيمه ورشة عن الضمان، هذه المؤسسة الوطنية التي يجب الحفاظ عليها لما تشكله من مظلة حماية إجتماعية للعمال والموظفين.‏لذلك هناك ضرورة ماسة لإعادة النظر بقانونها وإجراء إصلاحات شاملة لها بما يؤدي الى إستدامة وتطوير خدماتها للمضمونين".