السرقات تتزايد وتطال مختلف القطاعات... اليكم التفاصيل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة أغطية الحديد الخاصة بمياه الصرف الصحي في مخيم نهر البارد في الشمال.

كما أفادت أيضا عن سرقة مقهى الشاب "علي درمسيس" الكامن مقابل مصرف لبنان في مدينة صور.