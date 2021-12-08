لبنان

السرقات تتزايد وتطال مختلف القطاعات... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
08-12-2021 | 06:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة أغطية الحديد الخاصة بمياه الصرف الصحي في مخيم نهر البارد في الشمال.
 
 
 
كما أفادت أيضا عن سرقة مقهى الشاب "علي درمسيس" الكامن مقابل مصرف لبنان في مدينة صور.
 
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