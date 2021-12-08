بري: تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفد صندوق النقد الدولي الذي ضم المدير المساعد للصندوق تانوس أرفانيتيس، الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ريغو إرنستو راميرز، رئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا، نجلاء نخلة من مكتب لبنان في الصندوق، ومايا شويري من مكتب المدير التنفيذي، حيث جرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والإصلاح.

وأكد بري على التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب، مشددا على أن تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح.