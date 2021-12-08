نقابة مستوردي الأدوية ترحب بقانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء

صدر عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات البيان التالي



بيروت، في 8 كانون الأول، 2021: ترحّب نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بإقرار المجلس النيّابي قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء. ولقد كانت النّقابة في طليعة المشاركين في المحادثات مع لجنة الصحّة النيابية منذ أكثر من سنتين بغية إقرار هذا القانون. وبالرغم من ملاحظاتها على بعض بنود وفقرات هذا القانون، تطلب النقابة من الدولة اللبنانية بكافّة أجهزتها وإداراتها الرّسميّة المعنيّة العمل بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير على تطبيقه، لما لهذا القانون الجديد من فائدة كبيرة على لبنان عامة، وعلى القطاع الصيدلاني على وجه الخصوص.