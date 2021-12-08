المئة دولار القديمة... هذا ما أوضحته جمعية المصارف

بعد الجدل الكبير الذي رافق قيام بعض الصرافين باقتطاع عمولة على ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، يهم جمعية مصارف لبنان ان توضح ان المصارف اللبنانية تتعامل بالاوراق النقدية النظامية دون اي تعديل في اجراءاتها القائمة وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي.