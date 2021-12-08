بعد اشكال عشيرتي آلـ جعفر وزعيتر خضر ترأس اجتماعا في بعلبك

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا في مكتبه في بعلبك على خلفية الاشتباكات التي تحصل في المدينة وكان آخرها الاشتباك الذي حصل ليل اول امس بين عشيرتي آل جعفر وزعيتر في الشراونة، وضم الاجتماع كبار ضباط الوحدات العسكرية والاجهزة الامنية في المنطقة وقضاةخضرتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والقضائية الذين اعطوا اكثر من الامكانيات المتوفرة لديهم، ونعرف مدى الانعكاس السلبي لذلك، على جميع الادارات والاجهزة وبالتالي، نشكرهم على جهودهم الجبارة التي يقومون بها رغم الامكانيات المتواضعة لديهم.وتطرقنا للحادث الأمني الذي حصل امس لاسيما موضوع الكهرباء الذي ادى الى هذه الاحداث، طبعا حصلت اعتداءات على مؤسسة كهرباء، بسبب غياب كلي للتيار لاكثر من ثلاثة أيام عن بعض الأحياء والمناطق القريبة من المحطة بينما ينعم غيرها من الأحياء بكهرباء ٢٤/٢٤، وتم البحث بمعالجة الموضوع ووقف اي اعتداء على محطات الكهرباء، إضافة إلى معالجة موضوع تسعيرة مولدات الاشتراك التي لا ترحم الناس بالتسعيرة، وطلبنا من الاجهزة الأمنية مؤازرة البلديات بتركيب العدادات والعمل وفق آلية مناسبة كي لا يُسرق المواطن، مع عدم الأضرار بأصحاب المولدات والعمل بعدالة التسعيرة.وتطرق خضر لمسألة الاعتداء على الأملاك العامة وورش البناء التي طالت ممتلكات عامة، وطالب الاجهزة الأمنية بمعالجة هذا الملف وبتحرك القضاء.وتناول مجلس الأمن الفرعي بحث موضوع الصيد البري والخرق الحاصل بالاعتداء على البيئة والطبيعة والطيور الممنوع صيدها وطلبنا الاجهزة الأمنية للقيام بما يلزم.وردا على سؤالقال أخضر كنت قد طلبت موعدا من وزير الطاقة ريمون غجر منذ شهر ولم احصل على الموعد، وهناك ٥٠ بالمئة من إنتاج الكهرباء في منطقة بعلبك الهرمل يذهب للمخيمات ومؤجري الأرض التي تقوم عليها هذه المخيمات الذين يتقاضون الأموال بدل الكهرباء من النازحين السوريين ، وختم خضر مشرا الى ان المحافظة ارسلت لوزير الطا احاطة وكتاب معلومات للمعالجة وخصوصا ان هناك آبار خاصة غير شرعية على أعماق تفوق ال٥٠٠ متر تحرم الناس من التيار، وتحسين الكهرباء من احد الأمور المطلوب معالجتها مع وزير الطاقة.