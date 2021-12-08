لبنان

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات رحبت بإقرار قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء

Lebanon 24
08-12-2021 | 07:55
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 رحبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في بيان، بإقرار المجلس النيابي قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء. 
وقالت: "لقد كانت النقابة في طليعة المشاركين في المحادثات مع لجنة الصحة النيابية منذ أكثر من سنتين بغية إقرار هذا القانون. وبالرغم من ملاحظاتها على بعض بنود وفقرات هذا القانون، تطلب النقابة من الدولة اللبنانية بأجهزتها وإداراتها الرسمية المعنية كافة، العمل بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير على تطبيقه، لما لهذا القانون الجديد من فائدة كبيرة على لبنان بعامة، وعلى القطاع الصيدلاني بخاصة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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