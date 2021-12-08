لبنان

اللبنانيون يودعون هذا النوع من الاطعمة!

Lebanon 24
08-12-2021 | 07:55
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اعتاد اللبنانيون خلال شهر عيد الميلاد المجيد ورأس السنة ان يكثروا من لقاءاتهم وجلساتهم الترفهية. ومن المتعارف عليه ان هذه اللقاءات تتزين بمائدة تتماشى مع الاجواء الشتوية، وغالبا ما تحضر انواع الجبنة المختلفة على هذه الموائد كطبق وحيد وأساسي.

لكن المفارقة ان هذه السنة سيضطر اللبناني لأن يتخلى عن كثير من انواع الجبنة ان لم نقل عن معظمها، فإنها وبغالبيتها مستوردة ما جعل أسعارها تحلق بشكل جنوني. وبجولة سريعة على أحد المتاجر الخاصة ببيع الجبنة ظهرت اسعار بعض الانواع (250 غ) وفقا للتالي:

Padano Cheese:165L.L 
 Provolone Cheese  :140L.L 
 Manchego Cheese : 120L.L 
Roqurfot:165L.L
Bourim:180L.L
Etotik:200L.L

وفي عملية حسابية بسيطة، يمكن القول ان جلسة لاربعة أشخاص يمكن ان تتخطى تكلفتها الـ 800 الف ليرة لبنانبة، لذلك يبدو ان تغيير نمط الحياة في لبنان بات واقعا لا مفر منه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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