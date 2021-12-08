فرعية اللجان أنهت درس اقتراح اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي بعد تعديل عدد من مواده

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون الذي يرعى اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النائبين وهبي قاطيشا ونقولا نحاس ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة المحامي ضيا اليوسف.واصدرت اللجنة بيانا أعلنت فيه انها "تابعت خلال الجلسة القراءة الاخيرة للاقتراح المذكور. وتناول البحث في هذه الجلسة مواد الفصل الثالث المتعلق بإدارة المعرض، صلاحية رئيس مجلس الادارة المدير العام ومجلس الادارة، المحظورات التي تقع على اعضاء مجلس الادارة، اسباب انهاء ولاية رئيس او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة، المهام والمسؤليات التي تقع على عاتق مجلس الادارة. وانتقلت الى الفصل الرابع المتعلق بنظام استثمار منشآت المعرض، ثم الفصل الخامس المتعلق بنظام العمل والضمان الاجتماعي للأجراء والمستخدمين في المعرض من قبل المؤسسات العاملة فيه.وأخيرا تابعت درس الفصل السادس المتعلق بالحوافز والاعفاءات.عليه تكون اللجنة قد انهت درس الاقتراح المذكور بعد أن ادخلت مجموعة من التعديلات على عدد من مواد الاقتراح ورفعت الجلسة".