لبنان

بو حبيب استقبل السفير الروسي في لبنان

Lebanon 24
08-12-2021 | 08:42
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استقبل  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب السفير الروسي الكسندر روداكوف وتم البحث في نتائج  الزيارة التي كان قام بها الوزير بوحبيب الى موسكو  حيث التقى نظيره سيرغي لافروف ومتابعة الخطوات التي تم الاتفاق عليها و التعاون في مجال الطاقة واعادة اطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين.
كما بحث الوزير بو حبيب  مع سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو،  في   نتائج لقائه مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في برشلونة   
  ونتائج زيارة الرئيس ماكرون الى المملكة العربية السعودية.
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